На Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

По данным пресс-центра ведомства, военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные он передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд. За деятельность несовместимую со статусом консульского должностного лица МИД Украины объявила дипломата-шпиона «persona non grata». Он уже покинул территорию Украины.