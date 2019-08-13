Молитва способна в корне изменить жизнь человека.

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Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в своем блоге на сайте «Фома в Украине», сообщает Центр информации УПЦ.

«Сокрушенная искренняя молитва способна изменить судьбу, сдвинуть горы, исцелить любого, воскресить человека и веру. Молитва — это основа, сердцевина духовной жизни», - говорит он.



Владыка также поясняет, как прийти к такой молитве.



«Нужно шаг за шагом учиться контролировать свои мысли, чувства, слова. Следует учиться внутреннему уединению и отречению от всего мирского, когда ни мысли, ни чувства не касаются никаких человеческих дел, проблем, вопросов», - отмечает митрополит Антоний.



По его словам, только отрекаясь от мирских забот, возможно беседовать с Богом и со своей душой.



«Подлинная молитва прибавляет к Свету свет, утешает и возносит дух. С помощью молитвы мы можем становиться восприимчивыми к Божией благости и раскрывать зачатки Божественного в себе. Молитва совершенствует наши духовные качества, навыки, выкристаллизовывает их, ведет к гармонии.



Научение молитве можно сравнить с робкими попытками ребенка нарисовать круг, поясняет митрополит: «Поначалу он будет выглядеть неровным, с кривизной. Но какую совершенную окружность можно нарисовать уже уверенной, опытной рукой или с помощью циркуля. Так же и молитва, вначале неуверенная и отвлеченная, со временем становится сердечной и вдумчивой и постепенно настраивает душу на нужную волну».



Владыка Антоний подчеркивает, что только углубляя молитву, великие подвижники достигали блаженства.

«Молитва - это забота о своей душе. Никакими другими средствами мы ее не утешим и не обрадуем, не возвысим и не освободим», - сказал митрополит Антоний.