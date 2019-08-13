В те мгновения, когда нам удается победить свое личное «Я» и сделать шаг, чтобы совершить безвозмездное добро, сделать кому-то хорошо, мы становимся значительно ближе к Богу.

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Об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука в день памяти великомученика Пантелеимона, сообщает «Фома в Украине».

«Великомученик Пантелеимон жил и пострадал во времена, когда делать добро бесплатно считалось чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня, конечно, эта способность человеческой души встречается чаще, но по-прежнему удивляет. А все потому, что безвозмездное доброделание не является естественным для нашей души после грехопадения», - сказал владыка Лука.



По его словам, способность делать добро другим просто так, без всякой выгоды, а часто даже в ущерб себе - это сверхъестественная способность, которую люди унаследовали от Бога. Кроме Бога и человека, к такому поведению не склонен никто.



В этой на первый взгляд противоестественной способности следует возмогать (укрепляться), подчеркнул архиерей.



«Вся наша жизнь должна быть направлена именно на возмогание в благодати Божьей, — сказал владыка Лука. — А вот насколько это сделать легко или трудно, нам как раз и поможет знание жития святого Пантелеимона. Для большинства из нас он был прежде всего целителем, мы просим у него помощи в исцелении от разных болезней. Да, он был целителем, но благодаря чему он получил такой дар? Он молился Богу, Который его укреплял и посылал благодать для помощи страждущему, и он получил эту удивительную способность от Бога».



«Каждый из нас, видя рядом с собой человека, способного творить добро и помогать людям, может судить о его близости к Богу. Тот, кто может делать добро другим просто так, не ожидая от них ни пользы, ни благодарности, тот может называться сыном Божьим. ... Из-за этой способности творить добро бесплатно и переживать о спасении всех целитель Пантелеимон почитается по сей день», - продолжил митрополит.



При этом владыка отметил, что храм Божий остается тем местом для человека, где он может встретиться с Богом и укрепиться в Его благодати.



«Уподобляйтесь святому, учитесь у него настоящей любви. Ведь только такая любовь, которая любит без выгоды и совершенно безвозмездно, может спасти каждого из нас и сделать нас поистине счастливыми», - призвал митрополит Лука.