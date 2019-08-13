Фильм о Спасо-Преображенском ските столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря в селе Нещеров Киевской области «Тишина» недавно сняли и на днях опубликовали в сети Интернет.

Фото: УПЦ

«Фильм об одном дне жизни Нещеровского монастыря в его естественных звуках», — так анонсировали ленту её создатели, сообщает «Фома в Украине».

«Три месяца съёмок, три оператора и бесконечное время на монтаж. Временами думал: зачем я вообще взялся за это? Но теперь только радость. Радость, что фильм готов. Спасибо отцу Анастасию из Нещеровского монастыря за то, что затеял всё, организовывал и контролировал съемку», - написал автор монтажа и оператор Александр Сак на странице скита в Facebook.



Вместе с монахом Анастасием (Корсанюком) и Александром над фильмом работали Ольга и Алексей Сак, Александр Чёрный.



«Многие видели наш монастырь в праздничные дни, когда сотни людей приезжают в обитель на богослужения. Все, кто побывал в обители в другие дни, когда нет праздничного гомона и суеты, увидели другой Нещеров. Кто прошёл по спящему саду и по тихому кладбищу за храмом, кто посидел на скамейке у часовни и насладился огромными просторами, что открываются с нашей горы, кто следил за полётом аистов над монастырём и смотрел как наши котята ловят бабочек -- все они описывают свои ощущения одним словом — "тишина". Мы хотим поделиться с вами именно этой тишиной», — написал отец Анастасий.

Нещеровский Спасо-Преображенский монастырь был открыт в марте 2005 года. Скитоначальник — замглавы Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи архимандрит Иоасаф (Перетятько). Обитель помогает детским домам, также несколько лет при ней действует приют для животных.