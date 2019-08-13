Попытка захватить волынский храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Доротище Ковельского района Волынской области состоялась 10 августа.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, активисты ПЦУ решили вломиться в храм с ломами и болгаркой, попутно вызвав криминальную полицию и сообщив о заминировании в ходе вечернего богослужения.

«Такое изящное решение было вызвано тем, что криминальная полиция, вооруженная автоматами, должна была прикрывать беззаконие, - сделали вывод журналисты «Першого козацького». - Инициаторами этих вопиющих действий был Ковельский районный глава Андрей Броило - ярый сторонник ПЦУ. На помощь православной общине приехали верующие из Ковеля и соседних сел, вызвав полицию. Увидев, что на стороне верующих большинство, активисты умерили свой пыл, и полиция начала разбираться в деле».

Сообщается, что после подробного изучения документов сторонников конфликтной ситуации полиция обнаружила, что у общины УПЦ есть все права на храм, в то время как у представителей новосозданной структуры, сплошь подделки. Поэтому провокаторы сели в автобусы и разъехались, православные же верующие вынуждены организовывать постоянное дежурство у своего храма.

Жена настоятеля Свято-Успенского храма протоиерея Игоря Татьяна рассказала, как все происходило. По ее словам, сторонников ПЦУ в селе не более 15-ти, однако «переводить» приход приехали в тот день десяток клириков этой структуры и около 10-ти радикалов из «Правого сектора».

«Когда они шли к нам, то вызвали полицию уголовную, вероятно, чтобы вскрыть храм, чтобы их полиция охраняла. Люди начали возмущаться, что почему вы на людей автоматы направляете, и с Божьей помощью мы храм отстояли», - отметила жена священника.

«Это уже третий раз, - поделилась женщина. - Начали разбираться в документах, оказалось, что у нас с документами все в порядке, а у них поддельные. Говорили, что мы будем говорить только через суд, но они в суд не хотят идти, потому что все документы у них недействительны, поддельные».