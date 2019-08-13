Чтение 41-го псалма помогает человеку прорваться сквозь уныние, поэтому его стоит читать при острой нехватке любви.

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Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org.

«Среди ценного и укрепляющего человека духовного наследия – прекрасных псалмов - есть тот, который утешает по-особому, дает верный ход мыслям и верное чувствование сердцу, помогает ему раскрыться. Это 41-й псалом. Его хорошо читать в любой период жизни, но с особой силой его благодатную помощь ощущаешь в минуты опустошения сердечного, когда пустота и полное бесчувствие завладевают душой», - пояснил владыка Антоний.

Он отметил, что чтение этого псалма помогает прорваться сквозь уныние и нелюбовь.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» - эти слова как живительная влага жаждущему, как вечерняя роса для цветка после жаркого, засушливого дня. Потерянные, мы приходим к Тебе, Господи, и утоляем нашу душевную жажду в Твоей любви после безуспешных попыток найти настоящую любовь вне Тебя. Это невозможно. Как невозможно найти правду и справедливость в человеческом сердце. Их следует искать только в Твоих словах», - объясняет митрополит значение псалма.

Владыка также рассказал, как следует понимать следующие слова из псалма: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!».

«Ты, Господи, живой, любящий, принимающий, всесильный. Только Ты способен дать нам то, что мы ищем, то, что нам так необходимо. Только Ты можешь наполнить жизнь смыслом, а сердце любовью. Человеческое сердце способно раскрыться во всей своей глубине и красоте только навстречу Тебе», - рассказал владыка Антоний.