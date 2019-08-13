также в разделеРелигия
Вышел фильм об одном дне Нещеровского монастыря УПЦ 7
В Доротище на Волыни верующие УПЦ отстояли свой храм у активистов ПЦУ 12
В Церкви объяснили, как избежать конфликтов при крещении ребенка 10
В Светловодске открылся новый православный храм в честь Петра и Павла 13
На Днепропетровщине простились с бывшей настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря 12
В Одессу прибудет точная копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Успение" 9
14 августа у православных начинается Успенский пост 79
В Черновцах жители города выступили против строительства храма ПЦУ 23
В День Независимости верующие УПЦ помолятся за мир в Украине 16
Иерархи и верующие из разных стран почтили Смоленский образ Богородицы «Одигитрия» 19
При Кафедральном соборе УПЦ открыт набор в иконописную школу 12
Зеленского просят отменить передачу Андреевской Церкви Константинопольскому Патриархату 32
Митрополит Онуфрий: Что бы решить глобальные проблемы нужно идти к Богу 16
На Волыни община УПЦ села Топилище будет обустраивать домовой храм 11
На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь 15
В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном 11
Иерарх Сербской Церкви: За решение межцерковных споров отвечает только Всеправославный Собор, а не Фанар 14
На ярмарке «Медовый Спас» в Киево-Печерской лавре представили церковную продукцию и мед со всей Украины 17

Чтение 41-го псалма помогает человеку прорваться сквозь уныние, поэтому его стоит читать при острой нехватке любви.

Фото: УПЦ

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org.

«Среди ценного и укрепляющего человека духовного наследия – прекрасных псалмов - есть тот, который утешает по-особому, дает верный ход мыслям и верное чувствование сердцу, помогает ему раскрыться. Это 41-й псалом. Его хорошо читать в любой период жизни, но с особой силой его благодатную помощь ощущаешь в минуты опустошения сердечного, когда пустота и полное бесчувствие завладевают душой», - пояснил владыка Антоний. 

Он отметил, что чтение этого псалма помогает прорваться сквозь уныние и нелюбовь.

«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» - эти слова как живительная влага жаждущему, как вечерняя роса для цветка после жаркого, засушливого дня. Потерянные, мы приходим к Тебе, Господи, и утоляем нашу душевную жажду в Твоей любви после безуспешных попыток найти настоящую любовь вне Тебя. Это невозможно. Как невозможно найти правду и справедливость в человеческом сердце. Их следует искать только в Твоих словах», - объясняет митрополит значение псалма. 

Владыка также рассказал, как следует понимать следующие слова из псалма: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!».

«Ты, Господи, живой, любящий, принимающий, всесильный. Только Ты способен дать нам то, что мы ищем, то, что нам так необходимо. Только Ты можешь наполнить жизнь смыслом, а сердце любовью. Человеческое сердце способно раскрыться во всей своей глубине и красоте только навстречу Тебе», - рассказал владыка Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
748 грн.
16
Теги