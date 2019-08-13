В Германии в городе Бамберге нашли надгробие исторического прототипа героини Белоснежки – Марии-Софии фон Эрталь, пишет DW.

О судьбе девушки из известного дворянского рода и ее жизни в монастыре бенедиктинцев в Бамберге, в аббатстве Св. Михаила, известно немного. Умерла «настоящая» Белоснежка в 1796 году: ее завещание находится в городском архиве Бамберга, а официальное объявление о смерти (Totenzettel) - в университетской библиотеке Вюрцбурга.

Долгое время о местонахождении надгробной плиты ничего не было известно. Помог случай: надгробье случайно обнаружили наследники одного старинного дома в Бамберге. Поискав в интернете, они поняли, что речь идет об историческом памятнике, и передали ее музею католической епархии баварского города.

В музее плиту исследовали, основательно почистили и реставрировали. Теперь она находится в музее епархии Бамберга (Diözesanmuseum). Это скромная овальная плита из темно-серого мрамора, единственное украшение - несколько звездочек белого цвета. Надпись на камне гласит: «Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения».

Во время похорон Марии-Софии фон Эрталь вряд ли кто-то мог себе представить, насколько ее жизнь преобразится именно после ее смерти. Немаловажную роль сыграло здесь старинное зеркало 1720 года, которое многое лет висело в одном из винных погребков Лора. В одном из медальонов массивной рамы зеркала, украшенного узорами из красного лака, серебряной и золотой фольги, имелась витиеватая надпись по-французски: «Amour Propre» - «самовлюбленность». Не удивительно, что легенда о Белоснежке заинтересовала великих немецких сказочников, ведь братья Гримм жили всего в семидесяти километрах отсюда.

Сегодня городок Лор-ам-Майн с гордостью называет себя «городом Белоснежки», привлекая тем самым многочисленных туристов. А посетители краеведческого музея Шпессарта могут сами взглянуть в легендарное «волшебное» зеркало.