В Кремле не разделяют мнение о том, что акции протеста в Москве являются проявлением политического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом», - сказал Песков журналистам во вторник, передает Интерфакс.

По его словам, «протесты происходят во многих странах мира», и они «вызваны конкретными вопросами». В Москве, по мнению Пескова, вопросы появились «у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов».

Песков призвал не давать волю эмоциям при оценке действий правоохранительных органов и протестующих на акциях. «Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты» и так далее мы не должны. Это может делать только или ведомство, которое это делает, по итогам служебной проверки, или устанавливает суд. Мы с вами этого делать не можем и не имеем на это права», - сказал Песков.

Представитель Кремля также призвал различать «обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом, и массовые беспорядки, это два совершенно разных явления».

На вопрос, есть ли, по его мнению, согласованные формы протеста, которые не могут быть отнесены к массовым беспорядкам, Песков сказал: «Я не хотел бы сейчас выступать адвокатом той или иной стороны, поэтому не буду отвечать на этот вопрос».

Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка в отношении участников протестных акций, но «абсолютно оправданными» действия по пресечению беспорядков. При этом он подчеркнул, что «в случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем рассматриваться в суде».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе акций были случаи насилия в отношении полиции, но это должно быть подтверждено или опровергнуто следствием.