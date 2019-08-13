20% украинцев, которые длительное время работали за границей, не планируют ехать туда на заработки снова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа, пишет Экономическая правда.

Основной причиной того, почему украинцы не возвращаются на заработки, стал психологический дискомфорт, связанный с переездом и удаленностью от родных - об этом сказали 42% респондентов.

Почти у трети исчезла необходимость выезжать на работу за границу второй раз, потому что они начали зарабатывать достаточно в Украине. Еще 16% признались, что в других странах не только высокая заработная плата, но и расходы на проживание и питание.

Каждый пятый остался разочарован после опыта работы за рубежом.

Несмотря на то, что почти треть украинцев после возвращения отметили, что начали зарабатывать достаточно в Украине, именно низкие зарплаты были первой мотивацией к выезду - 42% респондентов.

Далее среди мотиваций идут отсутствие рабочих мест в нашей стране и возможность посмотреть мир.

Относительно зарплат, то почти половина украинцев, которые сейчас не хотят возвращаться, получали за рубежом до 1000 долларов. Еще 18% - до 1200 долларов.

Только 11% тех, кто не планирует повторное трудоустройство, имели 2000 долларов в месяц.

У четверти респондентов возникали конфликты с работодателем, с их стороны к работникам было негативное отношение. Другие взаимоотношениями остались довольны.

Основными направлениями рабочей миграции для людей, которые сейчас решили остаться в Украине, были Польша - 33%, Россия - 35% и Германия - 11%.

Из группы респондентов, которые не хотели бы поехать работать за границу снова, почти 15% все же уехали бы на заработки в Польшу. Из тех, кто хотел иметь такую ​​возможность, почти 77% указали, что это из-за зарплаты и недалекого расстояния от Украины.

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что каждый второй украинец, который выехал на заработки за границу, а потом не захотел возвращаться, работал не по своей специальности.

Почти четверть недовольных респондентов проработали за рубежом в строительной сфере. Вторая по популярности отрасль - логистическая, преимущественно, это работа водителем - 17%. Топ-3 закрывает производство - 15%.

Отмечается, что в Украине большинство тех, кто имел опыт работы за рубежом и не планирует возвращаться, - это мужчины с семьями (около 70%) в возрасте 25-34 и 45-54 лет.

7 из 10 таких работников проживают в городах. Уровень образования у всех разный: полное высшее имеют 41% респондентов, среднее образование - 39%.

«Сейчас заработки за рубежом непопулярны не только среди тех, кто работал в другой стране и оценил после этого свое материальное положение как высокое, а и среди респондентов, которые указали, что едва сводят концы с концами», - свидетельствуют результаты опроса.