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В Днипре полицейские установили и задержали пятерых мужчин, которые стреляли по другому автомобилю.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Как установили полицейские Шевченковского ОП, 11 августа около 23:00 на ул. Баженова в Днипре мужчины на автомобиле BMW Х5 начали стрелять по чужой машине, после чего уехали с места происшествия. В результате автомобиль получил повреждения, люди не пострадали. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

За совершение преступления установлены и опрошены пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Все они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Двум мужчинам вручена подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
ForUm

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