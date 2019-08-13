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12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов, «Север» - 2.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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