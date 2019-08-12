Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении 2 лицам в уголовном производстве, начатом на основании публикации «Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей», размещенной на Украинской правде, по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч.ч. 1, 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов «Спартанцы» и «Амазонки», общественного военно-патриотического движения «Молодая гвардия» по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК Украины (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками террористической организации «ДНР», поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину «Русский мир», а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства.

Они умышленно по согласованию с руководителями «ДНР» и не установленными в настоящее время представителями власти Российской Федерации и ВС РФ создали так называемые военно-патриотические клубы «Спартанцы» и «Амазонки», общественное военно-патриотическое движение «Молодая гвардия». К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности «ДНР» под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

Так, принимая решение, отдавая приказы об осуществлении формирования системы по идеологической обработке детей из числа жителей Донецкой области, они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС. Соответствующие действия направлены на международное осложнения и влияние на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления, а также препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины, военнослужащими Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.