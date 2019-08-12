Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий приняли участие в торжествах в честь почитаемого во всем Православном мире чудотворного образа, который находится в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, накануне праздника митрополит Антоний возглавил чтение акафиста перед иконой Божией Матери «Одигитрия».

10 августа, в день празднования чудотворного образа Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная Божественная литургия, которую совершили архипастыри из России, Беларуси, Украины и Эстонии.

За Литургией была возведена молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения митрополиты, архиепископы и епископы, духовенство и миряне с иконой Божией Матери Одигитрии Смоленской прошли крестным ходом вокруг собора.

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий подарил кафедральному собору икону преподобного Иова Почаевского.