также в разделеРелигия
При Кафедральном соборе УПЦ открыт набор в иконописную школу 9
Зеленского просят отменить передачу Андреевской Церкви Константинопольскому Патриархату 22
Митрополит Онуфрий: Что бы решить глобальные проблемы нужно идти к Богу 10
На Волыни община УПЦ села Топилище будет обустраивать домовой храм 8
На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь 11
В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном 10
Иерарх Сербской Церкви: За решение межцерковных споров отвечает только Всеправославный Собор, а не Фанар 12
На ярмарке «Медовый Спас» в Киево-Печерской лавре представили церковную продукцию и мед со всей Украины 11
В Луцке множество верующих УПЦ со святынями прошли крестным ходом по улицам города 9
В Святогорской лавре отметят первый Спас крестным ходом и водосвятным молебном на Донце 11
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что добрые дела нужно делать не для «пиара» 15
Архиепископ УПЦ: После встречи с Варфоломеем Зеленский укрепил свой авторитет в глазах миллионов верующих 18
На Черниговщине сотни верующих УПЦ крестным ходом отметили 1030-летие крещения своего края 22
Первый в Украине православный хоспис сможет принять до 60 тяжелобольных людей 12
В РПЦ хотят воссоединиться с западноевропейским экзархатом 15
На Хмельниччине во время штурма храма радикалы избили священника и полицейских 58
На Виннитчине священники УПЦ отпели украинского военного, погибшего в зоне проведения ООС 16
В Киевской области опечатан храм УПЦ после попытки захватить представителями ПЦУ 20

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий приняли участие в торжествах в честь почитаемого во всем Православном мире чудотворного образа, который находится в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, накануне праздника митрополит Антоний возглавил чтение акафиста перед иконой Божией Матери «Одигитрия».

10 августа, в день празднования чудотворного образа Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», в Свято-Успенском кафедральном соборе состоялась праздничная Божественная литургия, которую совершили архипастыри из России, Беларуси, Украины и Эстонии.

За Литургией была возведена молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения митрополиты, архиепископы и епископы, духовенство и миряне с иконой Божией Матери Одигитрии Смоленской прошли крестным ходом вокруг собора.

Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий подарил кафедральному собору икону преподобного Иова Почаевского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
16
Теги