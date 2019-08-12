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Следователи не усмотрели нарушений закона в действиях полицейских, жестко задержавших за несколько часов до протестной акции 27 июля москвича Константина Коновалова, у которого затем врачи диагностировали перелом ноги. Об этом сообщает Интерфакс.

В ответе главы отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы на заявление Коновалова говорится, что действия правоохранительных органов по применению в отношении него физической силы являлись правомерными. Поэтому, считают в СК, обращение Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений в каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов».

Фото документа Коновалов разместил в понедельник в твиттере.

Следователи считают, что 27 июля Коновалов принимал участие в не согласованном с московскими властями шествии, «что влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность».

В документе отмечается, что на основании закона «О полиции» «сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений».

Московский дизайнер Коновалов утверждает, что утром 27 июля, за несколько часов до начала несанкционированной властями массовой протестной акции, он совершал пробежку по Тверской улице неподалеку от мэрии Москвы и фотографировал «интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских».

По словам Коновалова, внезапно несколько полицейских его задержали, повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр, после чего поместили в автозак.

Коновалов отмечает, что прибывшие врачи, которых он вызвал из-за боли в колене, диагностировали у него перелом. Позднее дизайнер обратился в СК с заявлением о совершенном в отношении него полицейскими преступления.
ForUm

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