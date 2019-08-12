Иконописная школа в честь преподобного Алипия Печерского при строящемся Кафедральном соборе УПЦ открыла новый набор.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт собора, занятия в иконописной школе имени прп. Алипия Печерского будут проходить при Духовно-просветительском центре Воскресенского кафедрального собора УПЦ в Киеве.

Образовательная программа иконописной школы включает историю и теорию иконописи, историю Церкви, основы иконописного рисунка, основы академического рисунка, а также другие дисциплины.