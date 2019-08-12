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Иконописная школа в честь преподобного Алипия Печерского при строящемся Кафедральном соборе УПЦ открыла новый набор.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт собора, занятия в иконописной школе имени прп. Алипия Печерского будут проходить при Духовно-просветительском центре Воскресенского кафедрального собора УПЦ в Киеве. 

Образовательная программа иконописной школы включает историю и теорию иконописи, историю Церкви, основы иконописного рисунка, основы академического рисунка, а также другие дисциплины.
ForUm

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