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Свято-Михайловская община УПЦ в селе Топилище Иванычевского района Волынской области с помощью спонсоров и меценатов собрала половину денег на покупку дома, в котором верующие планируют обустроить домовой храм.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, настоятель общины, лишенной доступа к церкви после перевода прихода в ПЦУ, выложил на своей странице в Facebook фотографии и съемку интерьера сельского дома, который уже «на полпути» к тому, чтобы стать храмом. 

Верующие продолжают собирать деньги на его покупку и благодарят неравнодушных, откликнувшихся на просьбу общины о финансовой помощи.

Свято-Михайловская община УПЦ в Топилище в январе 2019 года осталась без настоятеля, который объявил о переходе в новую церковную структуру. Юридически общину тоже перевели в ПЦУ, однако верующие, которые были не согласны с таким решением, попросили у правящего архиерея дать им нового священника. Сюда назначили настоятеля общины соседнего села Грибовица, протоиерея Игоря Маргиту, который также с помощью церковных меценатов одним из первых восстановил храм на своем приходе после захвата церкви Киевским патриархатом в 2015 году.

Оставшиеся в УПЦ жители Топилища молятся в комнате, обустроенной под храм, но у них появилась возможность перейти в отдельный дом. Для этого необходимо 50 тысяч грн., 25 тысяч из которых уже собрано. 
ForUm

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