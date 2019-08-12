На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в этом году храм в честь Успения Пресвятой Богородицы села Волока Черновицкой области празднует 235-летие его строительства.

11 августа, секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита посетил обитель и освятил обновленный интерьер храма.

«Община села Волока очень заботится о сохранении своей святыни», - сообщили в епархии.

За большой вклад в реставрацию и сохранение храма Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил его благотворителей орденом святителя Николая.