На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в этом году храм в честь Успения Пресвятой Богородицы села Волока Черновицкой области празднует 235-летие его строительства.
11 августа, секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита посетил обитель и освятил обновленный интерьер храма.
«Община села Волока очень заботится о сохранении своей святыни», - сообщили в епархии.
За большой вклад в реставрацию и сохранение храма Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил его благотворителей орденом святителя Николая.
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