На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь.

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Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в этом году храм в честь Успения Пресвятой Богородицы села Волока Черновицкой области празднует 235-летие его строительства.

11 августа, секретарь Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Никита посетил обитель и освятил обновленный интерьер храма. 

«Община села Волока очень заботится о сохранении своей святыни», - сообщили в епархии.

За большой вклад в реставрацию и сохранение храма Блаженнейший Митрополит Онуфрий наградил его благотворителей орденом святителя Николая. 
ForUm

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