В Тернополе 55-летний житель областного центра угрожал пассажирам троллейбуса пистолетом, сообщает пресс-служба областной полиции.
В полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по одиннадцатому маршруту, неизвестный мужчина угрожает пассажирам предметом, похожим на пистолет. На остановке в центре дебошира из общественного транспорта сняли полицейские.
Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала нетрезвый тернополянин спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем стал угрожать предметом, похожим на пистолет.
Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили на экспертизу.
Следователи Тернопольского отдела полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УК. Согласно санкций статьи злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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