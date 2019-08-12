также в разделеОбщество
Дворец «Украина» грозит заявить в полицию на Karabas.com из-за «концерта» Повалий 5
В Чернобыльской зоне расцвели розовые водяные лилии 17
Скандал с дневником без Крыма: В Metro заявили, что товар занес посторонний 16
В Украине после сильной жары резко похолодает 34
На «Оскар» от Украины претендует только один фильм 12
Руководителям «военно-патриотических клубов» в ОРДО сообщили о подозрении 19
В Крыму сняли с показа популярный украинский мультфильм 22
Прокуратура взялась за мост, из-за которого Филатов и Зеленский заключили пари 44
На Луганщине задержали бывшего боевика «ЛНР», приехавшего за паспортом 17
СМИ: Ставленница Порошенко Владлена Дубинина пытается захватить ОНМедУ 23
Против экспертов по делу Зайцевой могут завести дело 18
Жаловавшийся Зеленскому харьковский лесник оказался коррупционером 53
На Тернопольщине во время охоты застрелили мужчину 16
Земля и счета в банках: В декларациях главы НБУ нашли нарушения 23
Контрабанда неискоренима: в ОПГ Вадима Альперина новый партнер – Максим Нефедов 82
Зеленский вынудил главного лесника Житомирщины подать в отставку 48
В День Независимости состоится Марш защитников Украины 24
Укрзализныця разработает новые модели пассажирских вагонов 30

В Тернополе 55-летний житель областного центра угрожал пассажирам троллейбуса пистолетом, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по одиннадцатому маршруту, неизвестный мужчина угрожает пассажирам предметом, похожим на пистолет. На остановке в центре дебошира из общественного транспорта сняли полицейские.

Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала нетрезвый тернополянин спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

Следователи Тернопольского отдела полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УК. Согласно санкций статьи злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
13
Теги