В Тернополе 55-летний житель областного центра угрожал пассажирам троллейбуса пистолетом, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что в троллейбусе, который курсирует по одиннадцатому маршруту, неизвестный мужчина угрожает пассажирам предметом, похожим на пистолет. На остановке в центре дебошира из общественного транспорта сняли полицейские.

Выяснилось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Сначала нетрезвый тернополянин спровоцировал словесный конфликт с одним из пассажиров, а затем стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и отправили на экспертизу.

Следователи Тернопольского отдела полиции начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УК. Согласно санкций статьи злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.