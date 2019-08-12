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Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.

Как сообщается на странице комитета в Facebook, в этом году в национальном отборе участвует 1 фильм «Домой», режиссера Наримана Алиева.

Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму.

Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

Заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.
ForUm

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