Одесситам хорошо известны такие местные недострои как «Набережный квартал», «Золотой Берег», «Адмирал». Обманутые инвесторы не раз перекрывали автомобильные дороги, штурмовали мэрию, устраивали многочисленные митинги перед областной администрацией и требовали от прокуроров справедливости. Естественно, что никто денег пострадавшим людям не вернул, хотя в некоторых случаях достраивать долгосрой брались другие девелоперы, но уже на своих условиях – с доплатой за каждый квадратный метр, с перепланировками и так далее. Другими словами, когда ловушка строительной аферы захлопывается, люди остаются один на один со своими проблемами: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». В отдельных случаях правоохранители задерживают номинальных руководителей строительных организаций, обвиняя в растрате средств. Но реальные тюремные приговоры по таким делам – большая редкость, а обвиняемые, как правило, не способны возместить многомиллионный материальный ущерб потерпевшим.

И здесь стоит констатировать печальный факт. Несмотря на громкие дела и резонансные задержания, мошеннические схемы в Украине продолжают расцветать, а люди в свою очередь по-прежнему готовы наступать на умело расставленные «грабли» строительных афер. По крайней мере в Одессе сейчас с размахом действует подобная схема, к которой причастны, по некоторым данным, даже судьи административного суда. Печально известная в Одессе компания «Мегалайн», которая принадлежит экс-депутату облсовета Игорю Учителю, в буквальном смысле делает «деньги из воздуха»: предприимчивые дельцы продают квартиры в домах, которых не только нет в природе, но и строительство которых даже не разрешено государством.

Речь идёт о жилищном комплексе Unity Towers, который, согласно рекламным проспектам, должен появиться в одном из элитных районах Одессы, в непосредственной близости от знаменитой Аркадии. Несмотря на то, что данный комплекс существует лишь в виртуальном пространстве, одесские маклеры активно продают квадратные метры, причём по бросовой цене. Например, однокомнатную квартиру в этом ЖК можно приобрести всего лишь за 23 тысячи долларов. В качестве сравнения стоит сказать, что за эти деньги в Южной Пальмире можно приобрести стены в новострое разве что на окраине, да и то – на этапе строительства, в домах эконом-класса. Тогда как Unity Towers позиционируется как элитное жильё – с бассейном на крыше, «воздушными переходами», лаунж-зонами и прочими атрибутами новостроя VIP-класса. Такие дома в Аркадии действительно есть, только вот цены на квартиры в них стартуют от 70 тысячи долларов.

В чем же причина такой щедрости со стороны застройщика? Ответ прост: в отсутствии разрешительных документов. Как выяснили одесские активисты, непосредственный заказчик строительства – ООО «Камертон» – не смог получить разрешения на выполнение строительных работ, и соответственно не может на законных основаниях приступить к их выполнению. Дело в том, что спроектированный ООО «Мегалайн-проект» жилкомплекс относится к наивысшему классу последствий (СС-3), согласно требованиям Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности». Чтобы приступить к строительным работам, подрядчик должен в обязательном порядке получить соответствующее разрешение от Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Сотрудники «Камертона» действительно обратились в ГАСИ, но в конце января этого года получили от инспекции мотивированный и категоричный отказ. После этого в ГАСИ уже никто не обращался, но рекламная кампания по продаже пяти (!) не существующих жилых башен развернулась с новой силой. Один из одесских активистов – юрист Олег Николин – опубликовал в Facebook копии всех вышеуказанных документов, в частности, отказ ГАСИ о выдаче разрешения на проведения строительных работ и экспертный отчёт о присвоении ЖК Unity Towers класса последствий СС-3.

Вместо того, чтобы получать соответствующие разрешения, команда Игоря Учителя (среди которых основную роль выполняет адвокат Головченко) решила пойти другим путём. Их представители обратились в суд, который в лице судьи административного окружного суда Олега Белостоцкого без каких-либо лишних вопросов отменил решение ГАСИ. Кроме того, суд обязал Инспекцию выдать «Камертону» разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса. Судя по «юридическим манёврам», представители застройщика очень хотели, чтобы их иск попал именно к судье Белостоцкому, который впоследствии полностью удовлетворил их требования. Ведь как объяснить иначе тот факт, что ООО «Камертон» с интервалом всего в несколько дней трижды обращалось с данным иском в Одесский окружной административный суд и трижды его отзывало. И лишь с четвёртой попытки, когда рассмотрение данного иска выпало вышеуказанному судье, «правосудие свершилось»: судья рассмотрел дело всего за одно судебное заседание и без присутствия представителей ГАСИ Украины.

Естественно, данное решение первой инстанции было обжаловано – в Пятом апелляционном административном суде, председателем которого относительно недавно стал Александр Джабурия. Но и здесь юристы ГАСИ столкнулись с удивительным поведением судейского корпуса. Так, изначально рассмотрение апелляционной жалобы было распределено на коллегию судей в составе Дмитрия Запорожана (председатель коллегии), Юрия Осипова и Татьяны Танасогло. Но в день рассмотрения дела аппаратом суда провелась замена состава данной коллегии – вместо судьи Осипова (который ушел в отпуск) в состав коллегии включили судью Инну Ступакову. Однако спустя несколько часов судья Ступакова заявила о самоотводе – по её мнению, при повторном перераспределении дела были нарушены требования положения статьи 31 Кодекса административного судопроизводства (КАСУ). Дело в том, что пограничный срок рассмотрения данной апелляционной жалобы – 08 сентября, тогда как судья Осипов выходит из отпуска 23 августа. Иными словами, никакой объективной необходимости в его замене в составе коллегии не было, в связи с чем судья Ступакова и заявила самоотвод. Коллегия судей данное заявление удовлетворила, после чего стало известно о том, что новым судьей в составе судей будет Ольга Лукьянчук. По мнению юристов ГАСИ, судья Лукьянчук также должна была аналогичным образом взять самоотвод, согласно указанным выше аргументам. Но этого не произошло – суд назначил рассмотрение апелляции на 28 августа.

По мнению одесских юристов, подобная схема иногда практикуется в судах, и не только в одесских: судья-докладчик «тасует» коллегию судей, подбирая таким образом удобных для себя коллег. Такая субъективная трактовка закона послужила основанием для направления жалобы в Высший совет правосудия. Данная жалоба уже зарегистрирована в ВСП и даже определён докладчик – действия одесского судьи Запорожана оценит член Второй Дисциплинарной палаты ВСП Виктор Грищук. На данный момент он осуществляет предварительную проверку и изучение дисциплинарной жалобы.

Тем временем, одесские активисты выяснили интересную – а вернее финансовую – взаимосвязь между руководством Пятого апелляционного административного суда и истцом по делу ЖК Unity Towers. Дело в том, что ООО «Камертон» является лишь номинальным заказчиком строительства данного ЖК, тогда как фактическим застройщиком выступает ООО «Ривьера Девелопмент» небезызвестного Игоря Учителя. По удивительному совпадению, именно группа компаний «Ривьера Девелопмент» с 2016 года выполняет работы по реконструкции и ремонту зданий Пятого апелляционного административного суда. Вначале суд потратил на возведение комплекса 58 миллионов 450 тысяч гривен, а затем, в связи с «корректировкой проекта» заявил о планах потратить без открытых цен вдвое больше – 119 миллионов 490 тысяч гривен (а вместе данная сумма составила почти 178 миллионов гривен).

И теперь суд, который фактически заключил с аффилированными с Игорем Учителем компаниями договоры подряда, решает судьбу строительного объекта компании «Ривьера Девелопмент», которая принадлежит тому же Игорю Учителю. В свете подобных финансово-хозяйственных взаимоотношений, стоит ли удивляться незаконной перетасовке коллегии судей? И можно ли надеяться на объективное рассмотрение апелляционной жалобы?

Вопрос, как говорится, риторический, учитывая тот факт, что ориентировочная прибыль от продажи Unity Towers исчисляется десятками миллионов долларов.

Руслан Якушев, «Антикор»