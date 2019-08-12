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После встречи с Патриархом Варфоломеем Владимир Зеленский укрепил свой авторитет в глазах миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом заявил архиепископ Боярский Феодосий в своем комментарии на сайте News24UA, передает Центр информации УПЦ.

«Я думаю, что неправильно сейчас думать и предполагать, давать свои оценки мероприятия, о реальном ходе которого знают только его участники, - отметил иерарх УПЦ. - По моему мнению, во сто крат важнее слова, которые были сказаны в ходе этой встречи Владимиром Зеленским в отношении формулы взаимодействия государства и Церкви. Он четко и однозначно дал всем понять свою позицию – власть не должна вмешиваться в церковные дела».

По убеждению архиепископа Феодосия, «это слова настоящего государственника и человека, который осознает свою ответственность за сохранение стабильности в вверенной ему народом стране». Владыка выразил надежду, что за этими словами стоит твердая позиция президента.

«Таким подходом Зеленский еще больше укрепил свой авторитет в глазах миллионов верующих УПЦ, которые устали от несправедливости и злоупотреблений со стороны некоторых чиновников, которые пренебрегают фундаментальными правами человека, — сказал он и добавил. — Теперь крайне важно, чтобы этот сигнал, сигнал о необходимости соблюдения Конституции и прав граждан Украины, был не только услышан, но и взят на вооружение всеми представителями государственной власти».

Владыка объяснил, что до сих пор, по инерции, продолжаются беззакония, когда в некоторых ОГА на основании поддельных или сфабрикованных документов общины УПЦ регистрируют общинами ПЦУ.

«Такое положение дел не может больше продолжаться, поскольку разрушает остатки мира в обществе и дискредитирует власть, – подчеркнул викарий Киевской митрополии. — Поэтому мы все надеемся на то, что после столь четкой позиции Президента все вернется в правовое русло, а те, кто будут этому препятствовать или далее продолжат порочную практику нарушения фундаментальных прав верующих, ответят по всей строгости закона».

Как сообщалось, 8 августа президент Украины во время рабочей поездки в Турцию встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. «Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви», — передала пресс-служба президента Украины слова Владимира Зеленского после встречи.
ForUm

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