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Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что после запуска новой модели рынка электрической энергии цена на электроэнергию для водоканалов выросла на 8%.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НКРЭКУ.

«НКРЭКУ доводит до сведения, что рост тарифов за счет действия совокупных факторов повышения тарифа на передачу и уменьшение тарифов на распределение электроэнергии приводит к повышению цены на электроэнергию для конечного потребителя в пределах 15% по первому классу напряжения; и в пределах 8% по второму классу напряжения. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства преимущественно потребляют электроэнергию по второму классу напряжения», - говорится в нём.

В сообщении отмечается, что основные факторы роста цены на электроэнергию - это увеличение тарифа национальной энергетической компании «Укрэнерго», учитывающего возмещение расходов на выплату производителям электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Кроме того, в НКРЭКУ отмечают, что по предварительному анализу уровень роста стоимости электроэнергии приводит к росту в среднем тарифов лицензиатов НКРЭКУ на централизованное водоснабжение на 2,54%, на централизованное водоотведение на 2,48%.

При этом процедура изменения тарифов может быть проведена при условии, если разные факторы в совокупности приводят к изменению тарифов более чем на 5% от установленного уровня.

Напомним, Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. 

 
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