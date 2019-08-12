В селе Галузинцы Деражнянского района Хмельницкой области при попытке захвата храма Украинской Православной Церкви от рук праворадикалов организации «Феникс» пострадали несколько человек, в том числе, священник и полицейские.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информациии УПЦ со ссылкой на официальный сайт Церкви, 11 августа в селе Галузинцы группа радикалов при попытке захвата храма напала на православного священника и представителей местной полиции.

Как сообщается, 10 августа верующим УПЦ села Галузинцы стало известно о том, что радикалы из областного центра, а также некоторые жители села готовят захват православного Свято-Михайловского храма.

Формальной причиной для захвата стало противозаконная перерегистрация храма из УПЦ в ПЦУ. Так, еще 11 февраля собрание религиозной общины храма в количестве 80 человек, которое провел настоятель Александр Гончарук, приняло решение остаться в канонической УПЦ.

В то же время, территориальная община, которая проводила свои собрания в клубе 23 и 27 февраля, постановила перейти в ПЦУ.

На праздник Сретения 15 февраля представители территориальной общины предприняли попытку сорвать богослужение и захватить храм. Однако верующие смогли отстоять церковь.

Позже община храма оспорила результаты собрания территориальной общины села о переходе в ПЦУ в суде. В то же время, в ожидании судебного вердикта, было решено храм опечатать.

Но, как стало известно позже, храм в честь святого Архистратига Михаила был противозаконно перерегистрирован в ПЦУ, что и стало поводом для попытки его захвата 11 августа.

Как сообщается, в 7 часов утра верующие УПЦ собрались на территории храма для молитвы. Во время чтения акафиста, ближе к 9 утра, возле храма начали собираться и представители ПЦУ. Позже приехали пять человек радикальной организации «Феникс» из Хмельницкого, которые сразу вступили в конфликт с верующими.

«Феникс» – это военизированная, националистическая организация, которая финансируется на средства некоторых местных политиков. Члены «Феникса» – это, преимущественно, спортсмены, среди которых есть и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу Павел Гула.