Жители неподконтрольной территории жалуются в соцсетях на гибель рыбы в Кальмиусе, сообщают «Новости Донбасса».

В «минздраве ДНР» заявили о свежем органическом загрязнении воды Нижнекальмиусского водохранилища.

Отмечается, что по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8−9 августа, установлен факт несоответствия воды Нижнекальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1,5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз.

Более того, индекс ЛКП (лактозоположительной кишечной палочки) составляет 7 000 000 в 1 куб. дм (при норме не более 5000).

Причины такого загрязнения пока неизвестны. Следующий отбор проб воды запланирован на понедельник, 12 августа.