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В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на газету El Universal.

«Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами», - отмечает издание.

По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.Полиции не удалось задержать нападавших.
ForUm

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