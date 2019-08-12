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В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовецком судне 11 августа произошел пожар, сообщает LIGA.net.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что, по предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

«От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна», - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что судно затонуло.
ForUm

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