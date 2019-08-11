В субботу, 10 августа, во время вражеских обстрелов погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, младший лейтенант Романенко Роман Сергеевич.
Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
«Командование операции Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам по поводу гибели в бою с русскими оккупантами боевого собрата, военнослужащего Национальной гвардии Украины младшего лейтенанта Романенко Романа Сергеевича», — говорится в сообщении.
10 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
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