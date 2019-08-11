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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских мусульман с праздником Курбан-Байрам, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Дорогие украинцы-мусульмане! Примите искренние поздравления по случаю Курбан-Байрама. Этот большой праздник приносит ощущение примирения и милосердия, помогает осознавать праведные установки веры и наполняет сердца верующих светлыми надеждами. Высоко ценю работу мусульманских организаций Украины, направленную на утверждение мира и конструктивного взаимодействия между представителями различных религий и этносов, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мусульмане мира встречают свой главный праздник - Курбан-Байрам.
ForUm

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