В рамках расследования дела о выводе Межигорья из государственной собственности ГПУ объявило о подозрении восьми лицам.
Об этом заявил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов, сообщает Украинское радио.
Третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, так как ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции Межигорье.
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