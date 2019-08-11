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В рамках расследования дела о выводе Межигорья из государственной собственности ГПУ объявило о подозрении восьми лицам.

Об этом заявил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов, сообщает Украинское радио.

 

Третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, так как ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции Межигорье.
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