Количество провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии столкновения в течение суток по состоянию на 10 августа 2019 года несколько уменьшилось.

Об этом сообщил представитель МОУ полковник Максим Праута в сводке об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сравнению с минувшими сутками количество вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск на линии столкновения несколько уменьшилось. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении противник нарушил режим тишины дважды. После трех часов дня оккупанты из пулемета крупного калибра обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованных вблизи населенного пункта Золотое-4. А в половине восьмого вечера начался обстрел наших позиций неподалеку Орехово. В течение 50 минут противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

Также на Донецком направлении учтені 4 обстрела. Ночью оккупанты устроили огневую провокацию с применением стрелкового оружия в районе Лебединского. Вечером со стороны Васильевки из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли наши позиции вблизи Верхнеторецкого. Так же в вечернее время дважды российско-оккупационные войска открывали огонь возле Талаковки, используя станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По информации пресс-службы Минобороны, за минувшие сутки потерь с нашей стороны не было.

Сообщается, что по состоянию на 12.00 сегодня, 10 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела. На Луганском направлении в час ночи из автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Светлодарска. На Донецком направлении противник ночью из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь неподалекуПищевика, а после семи утра применил станковый противотанковый гранатомет во время обстрела опорных пунктов наших войск возле Гнутово.

По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, отмечает пресс-служба МО. Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии столкновения.

Напомним, боевики 8 раз за сутки нарушили «тишину» на Донбассе.