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10 августа в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в КП «Киевский метрополитен».

«Так, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча и станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого» после его окончания», - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, встреча на НСК «Олимпийский» начнется в 17.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал «2+2».
ForUm

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