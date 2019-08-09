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Православная молодежь Одессы организовала праздник для детей в больницах города ко дню целителя Пантелеимона.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 9 августа, в день памяти целителя Пантелеимона, молодежный актив социального отдела Одесской епархии посетил пациентов и подопечных детского отделения Одесского областного противотуберкулезного диспансера и Одесского детского дома-интерната, а для детей онкологического отделения Одесской областной детской клинической больницы было организовано посещение городского дельфинария.

Для всех детей в УПЦ подготовили праздничную развлекательную программу и угощения.
ForUm

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