Сегодня, 9 августа, в одном из торговых центров Житомира нетрезвый мужчина напал на участкового офицера полиции, когда тот общался с его женой по поводу ее заявления о домашнем насилии, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что несколько дней назад к полицейским обратилась жительница Житомира с заявлением о физическом давлении на нее. Женщина рассказала, что мужчина является домашним тираном и, находясь в нетрезвом состоянии, постоянно дебоширит и устраивает скандалы с применением силы.

Для принятия адекватных мер воздействия на дебошира и оформления административных материалов участковый офицер полиции договорился о встрече с заявительницей по месту его работы.

В момент, когда участковый зашел в помещение мастерской по ремонту одежды, женщина как раз разговаривала, как выяснилось, со своим мужем. Увидев полицейского, тот сразу недовольно вышел. Однако через несколько минут, когда офицер уже начал опрашивать заявительницу и вносить сведения в протокол, к нему сзади подбежал тот же человек и начал наносить удары по голове предметом похожим на биту.

Нанеся участковому травмы, нападающий убежал.

На его розыск были ориентированы все наряды полиции, которые несут службу по охране общественного правопорядка в городе.

Поэтому уже через час на одной из улиц Житомира патрульные остановили мужчину, который по внешним признакам находился в нетрезвом состоянии. В момент, когда полицейские выясняли его личность, мимо проезжали сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела вместе с заявительницей, которая и опознала своего мужа.

«Впоследствии выяснилось, что он назвал патрульным вымышленные анкетные сведения, но его поведение показалась им подозрительной. А когда еще и выяснилось, что этот человек является нападающим, его сразу задержали», - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа ...) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сейчас 44-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.