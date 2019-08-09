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По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины во время рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время совещания с советником главы МВД представители полиции Донетчины доложили о мерах по подготовке к восстановлению государственного суверенитета во временно оккупированных районах.

Так, по специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории ОРДЛО. Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса.

Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения, и их необходимого обеспечения - экипировка, транспорт, техника, связь и т. Так, в деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка.

Одной из главных тем стало противодействие информационной агрессии РФ и стратегия коммуникации с гражданами, которые длительное время находились под психологическим воздействием оккупантов. Полицейские предоставили свои предложения по разработке государственной информационной стратегии, в которой в пределах своих полномочий будут работать все государственные органы.

«Донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению общественной безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Страна не станет успешной, если мы забудем о наших граждан по ту сторону линии разграничения. Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространство», - отметил Варченко.
ForUm

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