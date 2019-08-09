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На оккупированной части Донецкой и Луганской областей продолжают действовать подразделения наемников, которые подчиняются офицерам ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и занимаются ликвидацией лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на данные Главного управления разведки, передает УНИАН.

«На временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах», - сообщил он.

По его словам, руководство ими осуществляется офицерами ГРУ Генштаба ВС РФ. «Основу деятельности указанных вооруженных формирований составляют: проведение диверсий, подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений 1 и 2 армейских корпусов оккупантов, усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск, то есть кадровых офицеров Вооруженных сил РФ, а также ликвидация лиц, мешающих преступной деятельности российских оккупационных администраций», - уточнил Гуцуляк.

 
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