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В Киеве следователи Государственного бюро расследований задержали двух прокуроров одной из местных прокуратур за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, прокуроры одной из киевских местных прокуратур требовали от предпринимателя 5000 долларов США. За неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействие в работе его АЗС. Средства передавались прокурорам при посредничестве гражданского лица.

Задержаны прокуроры при получении ими неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Проведены  обыски по месту работы правоохранителей.

Задержанным вменяется получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

 
ForUm

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