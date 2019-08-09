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За минувшие сутки, 8 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

 

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета;

дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:

неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
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