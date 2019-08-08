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Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей во время сегодняшней встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, как планировали накануне. 

Фото: ВВС

Как сообщает BBC News Украина, встреча была инициативой Зеленского и источники издания оценивали это как попытку наладить хорошие отношения с Константинополем.

По данным издания, в резиденции Патриарха Зеленский общался с Варфоломеем как в узком кругу, так и в расширенном формате без журналистов. 

По сообщению издания, встреча прошла в «позитивном настроении». Однако перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента (ОП) возникли недоразумения.

Планировалось, что Патриарх и президент подпишут совместное заявление, но в последний моментв команде Зеленского отказались подписывать документ. Этот документ готовили на Фанаре в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, пишет ВВС- Украина.

Заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере. Почему ОП не понравилось заявление неизвестно, по словам источников издания, там не было провокационных формулировок на политическую тему.
После встречи Зеленский не общался с журналистами в патриархии. В ОП отказались ответить на вопрос, почему стороны не подписали совместное заявление.

Тем временем Офис Зеленского заявил, что на встрече президент поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины и сказал о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела и он будет защищать независимость церкви.
ForUm

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