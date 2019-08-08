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Заявление президента Украины Владимира Зеленского Вселенскому Патриарху Варфоломею о том, что власть не должна вмешиваться в церковные дела, является хорошим сигналом для Церкви.

Фото: president.gov.ua

Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Это хороший сигнал для Церкви. Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади. Президент В. Зеленский говорил в своей инаугурационной речи, что не будет делить украинцев на правильных и неправильных. Помним, как он закрыл рот депутату Ляшко по этому поводу. Это определенный центризм в политике и в управлении государством. Это хорошо. Этого не хватает», - написал он. 

Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что в УПЦ «есть определенный сдержанный оптимизм» по поводу политики новых властей в церковном вопросе.

«Может, в перспективе и захваты наших храмов прекратятся, а потом и вернут их верующим людям», - выразил надежду священник УПЦ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заверил Вселенского Патриарха Варфоломея в том, что будет защищать независимость Церкви.

«Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви», - подчеркнул глава государства.
ForUm

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