также в разделеРелигия
На Харьковщине сотни верующих прошли крестным ходом в день святых Бориса и Глеба 7
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество к святыням Закарпатья 11
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов 25
На Черниговщине община захваченного храма села Оленовка строит новую церковь 10
Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление" 11
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру 10
В РПЦ посоветовали Епифанию перечитать Томос 27
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации» 11
На Волыни верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм 15
На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ 26
В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения 23
Митрополит Онуфрий: У Бога много даров для тех, кто готов их принять 18
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 19
В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 16
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 17
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22
В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей Сумщины 26

С февраля этого года в селе Гвардейское идет борьба за храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 7 августа православная община села Гвардейское Хмельницкой области собралась на богослужение у закрытого Свято-Успенского храма, незаконно переведенного в ПЦУ.

Поддержать верующих приехали представители Хмельницкой епархии УПЦ, в том числе благочинный Хмельницкого округа протоиерей Владимир Заяц, глава епархиального юридического отдела протоиерей Михаил Варахоба, а также члены Православного Братства святых Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Противостояние вокруг храма в Гвардейском длится с февраля этого года, когда в селе провели собрание территориальной общины. Причем одним из самых активных борцов за ПЦУ оказался местный фермер – греко-католик.

«4 февраля собралось все село: и католики, и верующие, и неверующие, привезли АТОшников, националистов, "Правый сектор", – рассказал очевидец событий. – Провели незаконное собрание, объявили о переходе храма в ПЦУ, и с тех пор храм стоит закрытый. Священник служит около храма. Ключи у общины, но они боятся его открывать, чтобы избежать захвата».

После собрания, благодаря стараниям активистов ПЦУ, община раскололась, но большая часть верующих осталась верной канонической Церкви и на богослужения УПЦ регулярно приходит не меньше 70-80 прихожан. Представители ПЦУ также служат возле храма, в том числе бывший священнослужитель Хмельницкой епархии Иов Возборский, перешедший в раскол. 
В Православном Братстве святых Антония и Феодосия Киево-Печерских, чьи члены регулярно приезжают в село поддержать верующих и их настоятеля – протоиерея Николая Мордынского, сообщили, что такая ситуация сейчас не только в Гвардейском.

«Это не один такой приход в Хмельницкой области, здесь творится страшный беспредел, – отметили члены Братства. – Проблема в том, что здесь родина Симеона, сам он из соседнего села Райковцы. Там он храм УПЦ забрал и очень часто сюда приезжает. Вот они хотят в здешних селах все забрать. А здесь громада сильная, противостоит и просит помощи. Мы из Хмельницкого приезжаем к ним на богослужения, чтобы поддержать, чтобы их не унижали и не обижали».

Сейчас верующие УПЦ отстаивают свое право на храм в суде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
9
Теги