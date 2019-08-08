также в разделеРелигия
В Гвардейском на Хмельниччине верующие УПЦ молятся возле закрытого храма 10
В УПЦ организовали для верующих с инвалидностью паломничество к святыням Закарпатья 11
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов 25
На Черниговщине община захваченного храма села Оленовка строит новую церковь 10
Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление" 11
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру 10
В РПЦ посоветовали Епифанию перечитать Томос 27
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации» 11
На Волыни верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм 15
На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ 26
В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения 23
Митрополит Онуфрий: У Бога много даров для тех, кто готов их принять 18
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 19
В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 16
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 17
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22
В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей Сумщины 26

В день памяти святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, 6 августа, к 30-летию возрождения Православия на Первомайщине в городе Первомайский Харьковской области состоялся крестный ход УПЦ. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, молитвенное шествие началось с молебного пения на территории Свято-Казанского храма и двинулось по главным улицам города. 

«Основной целью, которую ставили перед собой организаторы крестного хода, было вознести соборную молитву о мире в Украине и процветании Слободского края», сообщили организаторы. 

В крестном ходе приняли участие более 500 жителей Первомайского и близлежащих населенных пунктов. 

Во время шествия совершалось непрерывное пение церковных гимнов и песнопений, а на пересечении основных улиц города – чтение евангельских зачал и молитвословий. 

Крестный ход завершился на территории Свято-Казанского храма, где в подкрепление всем молящимся раздали полевую кашу и сладкие пироги.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
7
Теги