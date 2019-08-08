В день памяти святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, 6 августа, к 30-летию возрождения Православия на Первомайщине в городе Первомайский Харьковской области состоялся крестный ход УПЦ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, молитвенное шествие началось с молебного пения на территории Свято-Казанского храма и двинулось по главным улицам города.

«Основной целью, которую ставили перед собой организаторы крестного хода, было вознести соборную молитву о мире в Украине и процветании Слободского края», сообщили организаторы.

В крестном ходе приняли участие более 500 жителей Первомайского и близлежащих населенных пунктов.

Во время шествия совершалось непрерывное пение церковных гимнов и песнопений, а на пересечении основных улиц города – чтение евангельских зачал и молитвословий.

Крестный ход завершился на территории Свято-Казанского храма, где в подкрепление всем молящимся раздали полевую кашу и сладкие пироги.