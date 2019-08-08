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Новый регламент городской полиции Римa устанавливает запрет со штрафом в размере 100 евро за определенные правонарушения, в частности на вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на ANSA.

Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и касание ртом к фонтанам с общественной водой.

Несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, люди, которые собирают толпы, и люди, которые изображают из себя римских центурионов, также рискуют получить штраф.
ForUm

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