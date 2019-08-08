также в разделеРелигия
В Мукачево сотни верующих отметили память святого, который помогает бороться с блудом
В Гвардейском на Хмельниччине верующие УПЦ молятся возле закрытого храма 10
На Харьковщине сотни верующих прошли крестным ходом в день святых Бориса и Глеба 7
На Винничине верующие пройдут 5 километров в долину тысячи крестов 25
На Черниговщине община захваченного храма села Оленовка строит новую церковь 10
Иерарх Кипрской Церкви считает, что против верующих УПЦ "совершено тяжкое преступление" 11
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом из Браиловского монастыря в Почаевскую лавру 10
В РПЦ посоветовали Епифанию перечитать Томос 27
В УПЦ заметили, что в Грузии за социологические исследования взялись «специфические организации» 11
На Волыни верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм 15
На Буковине тысячи верующих отметили престольный праздник Свято-Аннинского монастыря УПЦ 26
В УПЦ напомнили, что люди важнее, чем храмовые сооружения 23
Митрополит Онуфрий: У Бога много даров для тех, кто готов их принять 18
На Полтавщине верующие УПЦ отметили 100-летие подвига Мгарских мучеников 19
В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии 13
В Луцк привезли чудотворную икону Божией Матери «Всецарица» и частички мощей двух почитаемых святых 16
Церковную продукцию из монастырей со всей Украины представят на выставке-ярмарке в Киево-Печерской лавре 17
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей 22

Социальный отдел Воскресенского Кафедрального собора УПЦ организовал пятидневную паломническую поездку для людей с инвалидностью по храмам и монастырям Мукачевской и Хустской епархий.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт собора, поездка проходила с 31 июля по 4 августа.
 
«Социальным отделом Кафедрального собора заранее был подготовлен насыщенный маршрут для паломничества. Благодаря такой паломнической поездке по святыням Закарпатья, люди с ограниченными возможностями смогли увидеть благолепие православных храмов и посетить с экскурсиями многие обители. Посещая мужские и женские монастыри, соборы, группа паломников получила возможность прикоснуться к великой истории и духовному наследию этих мест, которые известны значительной церковной историей», - рассказали организаторы поездки.
 
По дороге на Закарпатье группа паломников посетила Браиловский Троицкий монастырь (Винницкая обл.) и Преображенский женский монастырь в селе Головчинцы (Хмельницкая обл.).
 
На Закарпатье паломники посетили Свято-Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Мукачевской епархии УПЦ на окраине горной Свалявы в с. Драчино. 

Большую часть времени паломники провели в Мукачевском Свято-Николаевском женском монастыре на Чернечьей горе в Мукачево. Обитель стала местом жительства для паломников на весь период пребывания. 

Также паломники с инвалидностью посетили Красногорский мужской монастырь в честь Всех Святых Мукачевской епархии УПЦ, Покровский православный мужской монастырь в Ракошино, Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Иза-Карпутлаш, где почивают мощи преподобного Алексия Карпаторусского, а также другие святыни Закарпатья. 

Окончанием поездки стало посещение Свято-Успенской Почаевской лавры в день празднования Почаевской иконы Божией Матери.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
11
Теги