В Стамбуле в присутствии президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турецкой Республики и Торгово-промышленной палатой Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Турецкой Республики Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Упомянутый документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

Целью подписания договора является дальнейшее развитие деловой двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета.