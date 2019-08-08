Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму в 5-10 млрд долл. США.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает Укринформ.

«Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долл. США», - говорится в сообщении.

Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца этого года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл. США. Примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно рассчитывать в 2020-2021 годах.

«Новая программа с МВФ – это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком чрезмерных колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств Правительства. Обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут сильно отличаться от тех, которые включались в предыдущие соглашения», - отмечают в НБУ.

Там добавляют, что международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционной, судебной и земельной реформы, а также продолжения взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченных кредитов в банковской системе.

Как ранее сообщал ForUm, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 21 мая. В ходе визита эксперты миссии встречались с руководством НБУ, представителями финансового и экономического секторов правительства с президентом Владимиром Зеленским. Последний на встрече с миссией заявил, что сотрудничество с фондом будет продолжено.