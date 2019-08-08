За минувшие сутки, 7 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкое - со станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;
дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:
вблизи Богдановки - со станкового противотанкового гранатомета;
неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
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