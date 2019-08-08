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За минувшие сутки, 7 августа, вооруженные формирования РФ и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

 

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкое - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета;

дважды вблизи Пивденного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Зайцево - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Богдановки - со станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.
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