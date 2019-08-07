В Киеве в четверг, 8 августа, ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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