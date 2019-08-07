также в разделеСтолица
В Киеве горел рынок 32
В Киеве осенью начнут строить новый центр защиты животных 15
Кличко сказал, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу 12
В Киеве открывают речной маршрут с Подола на Оболонь 27
Густелеев избегает увольнения, хотя несет физическую ответственность за состояние столичных мостов 39
Кличко ушел в отпуск до 9 августа 33
В Киеве за год средняя зарплата выросла на 18% 19
Сегодня еще одна станция киевского метро отказывается от жетонов 38
Климатологи подвели погодные итоги июля в Киеве 20
Киевский «Гидропарк» возьмут под круглосуточную охрану 63
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров 85
Кличко заявил, что в ОП ему выдвинули условие сохранения должности 122
Центральные станции киевского метро заработали в обычном режиме 49
Полиция: В Киеве мужчина, в квартире которого нашли наркотики, выпрыгнул с 10 этажа 71
ГБР все же допросило Кличко 53
Нелегалы с опасной инфекцией торговали продуктами на рынке в Киеве 51
В Киеве обновили еще один парк 34
В Киеве закрыли станцию метро «Театральная» 35

В Киеве в четверг, 8 августа, ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
14
Теги