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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационные войска продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в т.ч. с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

При этом противник осуществляет минирование как территорий вдоль линии соприкосновения, так и участков местности сельскохозяйственного назначения вдоль дорог, пролегающих в глубину временно оккупированных территорий.

Также оккупанты устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря временно оккупированной территории в Донецкой области.

«Указанные действия российско-оккупационных войск значительно ухудшают ситуацию с безопасностью и повышают угрозу жизни гражданского населения», - подчеркнули в Минобороны.
ForUm

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