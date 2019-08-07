Министерство иностранных дел Украины советует украинцам заблаговременно 9 августа прибывать в международный аэропорт Барселоны «Эль Прат» в связи с планируемой забастовкой служб по контролю безопасности аэропорта.



Соответствующие рекомендации дал Департамент консульской службы МИД.

«Службами безопасности контроля аэропорта Барселоны «Эль Прат» объявлено о проведении 24-часовой забастовки 9 августа 2019, что может привести к задержке рейсов и большим очередям на прохождение безопасности контроля», - отмечается в сообщении.

Гражданам Украины, у которых запланированы вылеты 9 августа из аэропорта «Эль Прат», рекомендуют заранее прибывать в аэропорт, а также отслеживать информацию и советы авиакомпании, осуществляющей перелет, и служб аэропорта https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com.