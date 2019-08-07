Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Выражаем солидарность и подтверждаем свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, разделяем необходимость мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права и поддерживаем мирную инициативу грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему»,- говорится в нем.

Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года, подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить принимать консолидированные меры, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

«В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат», - отметили в МИД.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия заявила об обстреле грузинских сел со стороны непризнанной республики и о нескольких провокациях против официальных властей. После этого в Тбилиси анонсировали восстановление конституционного порядка в самопровозглашенной республике. В результате наступления грузинской армии, последняя заняла большую часть Цхинвали - главного населенного пункта Южной Осетии.

Однако, Кремль прогнозируемо не захотел мириться с поражением пророссийских сепаратистов, и ВС России непосредственно вмешались в этот внутренний конфликт. Российские государственные СМИ обвинили Грузию в целенаправленном обстреле Цхинвали и 7 августа войска РФ начали перебрасываться в зону конфликта, перейдя в контратаку на следующий день.

Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну, танковые бригады россиян вошли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье. Кроме того, Россия подвергла бомбардировке грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры. а также задействовала свои военно-морские силы.

Несмотря на усилия эмиссара Запада Саркози потушить конфликт, российские войска стали активно продвигаться вглубь грузинской территории - были заняты города Гори, Сенаки, Поти, перерезана стратегическая дорога, соединяющая западную и восточную Грузию.

Вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года. Однако, де-факто, войска РФ остаются на территории самопровозглашенных республик и поныне, оставаясь фактором влияния на внутреннюю и внешнюю политику Грузии.